Tarsus Üniversitesi'nde uzaktan eğitime geçildi

23 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, uzaktan eğitime geçtiklerini bildirdi.
Aydın, öğrencilerine yönelik mektubunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tüm imkanların seferber edilerek hızlı bir şekilde uygulamaya konulduğunu belirtti.
Üniversitelerde 16 Mart'ta eğitime 3 haftalık ara verildiğini anımsatan Aydın, "Sürecin uzama ihtimaline de binaen bu süre ile sınırlı olmak üzere eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim ile sürdürülmesine karar verilmiştir. Süreç ile ilgili ayrıntılı bilgilere Öğrenci Bilgi Sisteminden ulaşılabilir. Süreç, sistem üzerinden yönetilecektir." ifadelerini kullandı.
Aydın, gerekli hazırlıkların tamamlandığını belirterek, akademisyenlerin bu süreç içerisinde özveriyle çalıştığını vurguladı.
Üniversitedeki uzaktan eğitime ilişkin bilgi veren Aydın, "Her bir dersle ilgili bilgilendirmeler dersin hocası tarafından oluşturulan e-posta grubu üzerinden yapılacaktır. Ders notları, ders sunuları, video, ödev, proje ve benzeri ders materyallerinin senkron veya asenkron olarak paylaşılacağı platformlar oluşturulmuştur. Hocalarımız bu süreçte, ilgili platformlar üzerinden sürekli olarak sizlerle iletişim halinde olacaklar." ifadelerini kullandı.
Sanal ortamda yönetilecek bu sürecin kısa sürede sona ermesi temennisinde bulunan Aydın, şunları kaydetti:
"Salgın sonrası, hem uzaktan eğitim kapsamında verilen teorik derslerde anlaşılmayan hususlar hem de uygulamalı dersler için yoğunlaştırılmış bir akademik takvim uygulayacağız. Sınavlar ile ilgili hususlar bilahare sizlerle paylaşılacaktır. Bu süreçte, sınav kaygısından ziyade, sizlere verilen bilgiyi en iyi şekilde öğrenmeye çalışın. Bu amaçla, hocalarınızın tavsiye ettiği ilave kaynaklardan da yararlanmayı ihmal etmeyin. Tarsus Üniversitesi ailesi olarak, bu olağanüstü süreçte, olağanüstü gayretlerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Bakanlarımıza şükranlarımızı arz ederiz. Koronavirüs musibeti ile mücadelemizin özverili ve fedakar kahramanlarına, sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyor ve onları en kuvvetli şekilde alkışlıyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!