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Tarsus'ta oy sayımı sırasında bıçaklı kavga: 4 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde kullanılan oyların sayımı sırasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Giriş: 14.05.2023 - 20:10 | Güncelleme: ABONE OL
Tarsus'ta oy sayımı sırasında bıçaklı kavga: 4 yaralı
Tarsus'ta oy sayımı sırasında bıçaklı kavga: 4 yaralı
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DHA

AA'nın haberine göre, Gazipaşa Mahallesi'ndeki Lütfiye Benli İlkokulu ve Ortaokulu'nda oy sayımı sırasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A, M.Ö, B.E ve A.K. bıçakla yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili M.A, H.D. ve A.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Fotoğraf: DHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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