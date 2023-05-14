Tarsus'ta oy sayımı sırasında bıçaklı kavga: 4 yaralı

AA'nın haberine göre, Gazipaşa Mahallesi'ndeki Lütfiye Benli İlkokulu ve Ortaokulu'nda oy sayımı sırasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A, M.Ö, B.E ve A.K. bıçakla yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili M.A, H.D. ve A.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Fotoğraf: DHA