Tarsus'ta oy sayımı sırasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi'nde oy sayımı sürerken Mersin'de iki parti görevlisi arasında kavga çıktı.

Gazipaşa Mahallesi Lütfiye Benli Ortaokulu'nda oyların kullanılmasının ardından saat 17.00'de sayıma geçildi.

Sayım sırasında çıkan iki farklı parti görevlileri arasında çıkan tartışma okulun bahçesinde kavgaya dönüştü.

Bıçakların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Fotoğraf: DHA