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Tarsus'ta oy sayımı sırasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde Lütfiye Benli Ortaokulu'nda oy sayımı sırasında çıkan kavgada 3 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Giriş: 14.05.2023 - 20:10 | Güncelleme: ABONE OL
Tarsus'ta oy sayımı sırasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
DHA

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi'nde oy sayımı sürerken Mersin'de iki parti görevlisi arasında kavga çıktı.

Gazipaşa Mahallesi Lütfiye Benli Ortaokulu'nda oyların kullanılmasının ardından saat 17.00'de sayıma geçildi.

Sayım sırasında çıkan iki farklı parti görevlileri arasında çıkan tartışma okulun bahçesinde kavgaya dönüştü.

Bıçakların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Fotoğraf: DHA

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