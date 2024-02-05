Tarsus'ta otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Mersin Tarsus'ta bir otomobil, önünde seyreden TIR'a çarptı. Feci kazada araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ö.K. idaresindeki otomobil, Huzurkent Mahallesi Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1. etap bağlantı köprüsünde önünde seyreden TIR'a arkadan çarptı.
4 KİŞİ YARALANDIFotoğraf: DHA
Kazada otomobilin sürücüsü ve yanındaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.
YARALI SÜRÜCÜ KURTARILAMADIFotoğraf: AA
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ö.K, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.