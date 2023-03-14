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Tarsus'ta otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Mersin Tarsus'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Giriş: 14.03.2023 - 01:40 | Güncelleme: ABONE OL
Tarsus'ta otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Tarsus'ta feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı
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AA

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin TIR'a çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emircan A. yönetimindeki otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Dedeler Mahallesi civarında, Azat Ö'nün kullandığı çekiciye bağlı dorseye çarptı.

Kaza bölgesine ihbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağır yaralandığı belirlenen otomobildeki Emircan A, Mert Fidanoğlu ve Necla Ö'yü hastanelere kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; özel hastaneye götürülen Mert Fidanoğlu yapılan müdahalelere rağmen öldü. Sürücü Azat Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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