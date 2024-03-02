Tarsus'ta otomobil şarampole devrildi, sürücü öldü
Mersin Tarsus'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Sürücünün kaza yerinde öldüğü belirlendi
Giriş: 02.03.2024 - 02:10 Güncelleme: 02.03.2024 - 02:10
Mersin'in Tarsus ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Müfit Güner idaresindeki otomobil, Gülek Mahallesi'nde şarampole devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Müfit Güner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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