Tarsus'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Tarsus ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Sarıveli mevkisinde yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada B.D. (35) hayatını kaybetti, yaralanan 3 kişi ise sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.