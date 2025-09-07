Habertürk
        Tarsus'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Tarsus'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

        Mersin Tarsus'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarında devrildi. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2025 - 00:34 Güncelleme: 07.09.2025 - 00:36
        Tarsus'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
        Tarsus ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Sarıveli mevkisinde yol kenarına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada B.D. (35) hayatını kaybetti, yaralanan 3 kişi ise sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

        #Mersin
        #haberler
        #tarsus
        #Son dakika haberler
