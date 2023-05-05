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Tarsus'ta otobüs ile minibüs çarpıştı: 8 yaralı

Tarsus'ta otobüs ile çarpışan minibüs sürüklenerek yol kenarına devrildi. Feci kazada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Giriş: 05.05.2023 - 01:38 | Güncelleme: ABONE OL
Tarsus'ta otobüs ile minibüs çarpıştı: 8 yaralı
AA

Mersin’in Tarsus ilçesinde otobüsle minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Mustafa Ş. idaresindeki otobüsle Hasan K. yönetimindeki minibüs, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Karakütük mevkisinde çarpıştı.

AA'nın haberine göre, çarpışmanın etkisiyle sürüklenerek yol kenarına devrilen minibüsteki sürücü ile 7 yolcu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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