Tarsus'ta otobüs ile minibüs çarpıştı: 8 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde otobüsle minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Mustafa Ş. idaresindeki otobüsle Hasan K. yönetimindeki minibüs, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Karakütük mevkisinde çarpıştı.

AA'nın haberine göre, çarpışmanın etkisiyle sürüklenerek yol kenarına devrilen minibüsteki sürücü ile 7 yolcu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.