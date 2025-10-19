Habertürk
        Tarsus'ta düğünde silahlı kavga: 5 yaralı | Son dakika haberleri

        Tarsus'ta düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

        Mersin Tarsus'ta 14 yaşındaki şüpheli, düğünde babasıyla tartışan 5 kişiyi tabancayla vurarak yaraladı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 00:27 Güncelleme: 19.10.2025 - 00:27
        Tarsus'ta düğünde silahlı kavga: 5 yaralı
        Tarsus ilçesi Ertuğrul Gazi Caddesi'ndeki bir düğün salonunda saat 20.30 sıralarında H.E. ile husumetli olduğu bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Salonda başlayan tartışma dışarı taşarak, kavgaya dönüştü.

        Babası H.E'nin kavga ettiğini gören İ.E. (14), üzerindeki tabancayla ateş açtı. DHA'nın haberine göre; açılan ateşte kurşunların isabet ettiği S.E. (39), M.E. (60), A.E. (44), Ö.F.F. (22) ve N.K. (59) çeşitli yerlerinden yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan 14 yaşındaki şüpheli İ.E'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        #Mersin
        #haberler
        #tarsus
        #Son dakika haberler
