Tarsus'ta çıkan ev yangını korkuttu

AA

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın, hasara neden oldu. Alınan bilgiye göre, Bağlar Mahallesi’ndeki bir apartmanın zemin katındaki dairede yangın çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

AA'nın haberine göre; ihbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin üst katlara sıçramadan söndürdüğü yangın sonucu hasar meydana geldi.

İlk belirlemelere göre, yangının evin balkonuna şüpheli tarafından yanıcı madde atılması sonucu çıktığı tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.