İlçeye bağlı Yenice Mahallesi Verimli mevkisinde Kasım Ekenler'e ait çiftlik evinde henüz nedeni öğrenilemeyen yangın çıktı. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangında onlarca besi hayvanı itfaiyenin müdahalesi ile kurtarılırken, çiftlik evi kullanılamaz hale geldi. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.