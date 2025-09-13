Tarsus'ta 3 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Mersin Tarsus'ta, kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobilin iki otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Tarusu ilçesinde, S.Ş. (20) idaresindeki otomobil, Hürriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçerek M.E'nin (31) kullandığı otomobil ve F.K. (31) idaresindeki otomobile çarptı.
AA'nın haberine göre; kazada araçlarda bulunan 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü M.E. (31), hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
