Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Tarsus'ta 16 yaşındaki çocuk nehirde boğuldu | Son dakika haberleri

        Tarsus'ta 16 yaşındaki çocuk nehirde boğuldu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde 16 yaşındaki bir çocuk girdiği nehirde boğularak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 20:46 Güncelleme: 08.10.2024 - 20:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        16 yaşındaki çocuk nehirde boğuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tarsus'ta yabancı uyruklu Hüseyin Elcuma (16) serinlemek için Kelahmet ile Egemen mahalleleri arasında bulunan Berdan Nehri'ne girdi. Elcuma, bir süre sonra boğularak gözden kayboldu.

        Talihsiz çocuğun cansız bedeni ihbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TBMM'de İsrail tehdidi kapalı oturumu: Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan oturum öncesi açıklama
        TBMM'de İsrail tehdidi kapalı oturumu: Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan oturum öncesi açıklama
        24 yaralı! Servis minibüsüyle otobüs çarpıştı
        24 yaralı! Servis minibüsüyle otobüs çarpıştı
        'Biden, Netanyahu'ya küfretti'
        'Biden, Netanyahu'ya küfretti'
        "Benim" dedi tel örgüyle çevirdi: 60 senelik yolu kapattı
        "Benim" dedi tel örgüyle çevirdi: 60 senelik yolu kapattı
        8 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        8 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        'Ukrayna savaştaki en zor kışını yaşıyor'
        'Ukrayna savaştaki en zor kışını yaşıyor'
        Efsaneler İzmir'de buluştu!
        Efsaneler İzmir'de buluştu!
        Camide dehşete düşüren olay: 81 yaşındaki gönüllü temizlikçiye öldüresiye dayak
        Camide dehşete düşüren olay: 81 yaşındaki gönüllü temizlikçiye öldüresiye dayak
        Çin Türkiye'yi DTÖ'ye şikayet etti
        Çin Türkiye'yi DTÖ'ye şikayet etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İnternetteki suç çöplüğü!
        İnternetteki suç çöplüğü!
        Yeni transferler ne yaptı?
        Yeni transferler ne yaptı?
        Özel: Anlat, ikna et, gereğini yapalım
        Özel: Anlat, ikna et, gereğini yapalım
        Tabut küçük acı büyük! Cinsel istismar sonucu yaşamını yitiren Sıla bebeğe veda
        Tabut küçük acı büyük! Cinsel istismar sonucu yaşamını yitiren Sıla bebeğe veda
        TBF'de yeniden Hidayet Türkoğlu dönemi!
        TBF'de yeniden Hidayet Türkoğlu dönemi!
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Alman devinin Hakan ısrarı
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        Cimbom'un parlayan yıldızı Yunus Akgün!
        Cimbom'un parlayan yıldızı Yunus Akgün!
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        Habertürk Anasayfa