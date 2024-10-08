Tarsus'ta 16 yaşındaki çocuk nehirde boğuldu

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Tarsus'ta yabancı uyruklu Hüseyin Elcuma (16) serinlemek için Kelahmet ile Egemen mahalleleri arasında bulunan Berdan Nehri'ne girdi. Elcuma, bir süre sonra boğularak gözden kayboldu.

Talihsiz çocuğun cansız bedeni ihbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.