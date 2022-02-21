Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Tarsus ekibinin sezona büyük umutlarla başladığı ifade edildi.

Başkan Kırbıyık'ın fedakarlıklarına rağmen takımın beklenen başarıyı gösteremediği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız sağlık sorunları ve işerinin yoğun olmasını sebep olarak göstererek, noter aracılığıyla istifasını göndermiştir. Bizler tekrar aramıza döner düşüncesiyle yaptığımız yönetim kurulu toplantısında istifasını kabul etmemiştik. Ancak 4 arkadaşımızın daha istifaları söz konusu oldu. Yönetim kurulumuz tarafından yapılan toplantıda Kırbıyık ve diğer arkadaşlarımızın istifaları kabul edilmiştir."