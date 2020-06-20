DHA

Tarsus Sebze Hali'nde plastik kasaların saklandığı iki depoda sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangında binlerce boş kasa alev aldı. İlk olarak hal esnafının müdahale ettiği yangının büyümemesi için kalan boş kasalar boşaltıldı.

Yoğun dumanlar ilçenin birçok noktasından görülürken, adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Tarsus itfaiyesi ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bir kişiye ise hazır bekleyen ambulansta müdahale edildi.



Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.