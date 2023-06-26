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Serinlemek için Tarsus Çayı'na giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu

Mersin'de serinlemek için girdiği Tarsus Çayı'nda başını taşa çarpıp bilincini yitiren 14 yaşındaki çocuğun boğularak yaşamını yitirdiği tespit edildi

Giriş: 26.06.2023 - 05:55 | Güncelleme: ABONE OL
Tarsus Çayı'na giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu
Tarsus Çayı'na giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu
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DHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için girdiği çayda başını taşa çarpıp bilincini yitiren İsmet Uğurcan (14), boğularak hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kulak Mahallesi'nde meydana geldi. Tarsus Çayı'nda balık avlamak için evden ayrılan İsmet Uğurcan, sıcak havada serinlenmek için suya girdi.

İddiaya göre Uğurcan, suda başını taşa çarpıp, bilincini yitirdi. Uğurcan'ı suyun üstünde hareketsiz halde gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

DHA'nın haberine göre; olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından sudan çıkarılan Uğurcan'ın boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Uğurcan'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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