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Tarsus- Çamlıyayla yolu aşırı kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı

Mersin'in Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerini birbirine bağlayan karayolu, aşırı kar nedeniyle trafiğe kapandı

22.01.2022 - 23:47 | Güncelleme: ABONE OL
Tarsus- Çamlıyayla yolu aşırı kar nedeniyle trafiğe kapandı
Tarsus- Çamlıyayla yolu kapandı
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DHA

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Tarsus- Çamlıyayla yolunun 45´inci kilometresindeki Sarıkavak mevkisinin kapanmasına neden oldu.

Jandarma ve karayolu ekipleri herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için yol üzerinde yoğun çalışma sürdürüyor. Jandarma timleri Çamlıyayla'ya gelecek olan sürücülerin araçlarında zincir bulundurmalarını ve tüm yol tedbirlerini almalarını istedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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