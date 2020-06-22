Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

AA

Bozdağan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tarsus'un Kovid-19 sürecinde iyi bir sınav verdiğini belirtti.

Belediye olarak bu süreçteki çalışmaları anlatan Bozdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Koronavirüs testlerim pozitif çıkmıştır. Bu sürecin ciddiyetini ortaya koyabilmek adına, siz değerli kardeşlerime bu haberi birinci ağızdan vermek, salgın ciddiyetini yeniden, bu kez kendi yaşamım söz konusuyken, paylaşmak, anlatmak istedim. Kovid-19 süreci henüz bitmedi. Evlerinizden maskesiz çıkmamanızı, kendinizi, çocuklarınızı ve sevdiklerinizi etkilememenizi, ölümcül sonuçlar doğurabilecek tüm toplu yaşam faaliyetlerinden uzak durmanızı bir kez daha rica ediyorum. Hastalığıma ilişkin karantina sürecim, bu hastalığa yakalanan tüm vatandaşlarımız gibi başlamıştır. Karantina sürecim bittiğinde, yine direkt sizlerle paylaşacağım ve yine Tarsus için çalışmaya devam edeceğim."