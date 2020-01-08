08 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Taronis Technologies, yenilenebilir yakıt üretiminde Türkiye'deki ortak girişimini sonuçlandırdı. Ortak girişim lansmanı, MC Consulting Teknoloji Enerji Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“MC Consulting”) ile ortaklaşa gerçekleştirildi. Ortak girişim, başlangıç aşaması için hükümetten yaklaşık 20 milyon dolarlık bir yatırım desteği aldı. Ortak girişimin Taronis'e MENA ve Avrupa bölgelerinde bir üretim merkezi kurması ve sadece MagnaGas üretmek için değil, aynı zamanda üretim icin gerekli olan tüm ekipmanların da Türkiye’de üretilmesine olanak sağlayacak.
Yeni ortak girişim, 18 Aralık Çarşamba günü TC Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürü Ahmet Erkan Çetinkayış'ın ofisinde imzalandı ve TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zafer Benli tarafından onandı. Girişimin amacı Türk hükümetinin tahminlerine göre yıllık yaklaşık 200 milyon dolarlık bir değeri olan Türk yerel metal kesme pazarına hizmet etmek üzere, MagneGas metal kesme yakıtı üretimi için Taronis'in patentli 300KW Venturi Plazma Arc ™ gazlaştırma ünitelerinin 100'ünü inşa etmek olarak açıklandı.
Taronis CEO’su Scott Mahoney, “Türkiye’deki bu çok önemli yeni ortak girişim, metal kesimi ve diğer uygulamalarda kullanılan asetilen alternatifi yakıtların artan kullanımında önemli bir adıma işaret ediyor. Bu ortak girişim, Taronis'e MENA ve Avrupa bölgelerinde bir üretim merkezi sağlayacak ve sadece MagneGas üretmek için değil, aynı zamanda ihtiyacımız olan tüm yardımcı ekipmanları yerel olarak inşa etmemize olanak sağlayacak. Bize bu fırsatın sunulması bizim için bir gurur kaynağı ve özellikle Türkiye Ticaret Bakanlığı’na ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na desteklerinden dolayı şahsen teşekkür etmek istiyorum.” dedi.
Mahoney sözlerine şöyle devam etti, “Türkiye’nin, Avrupa’nın en can alıcı noktasında, kıtanın eski İpek Yolu ticaret rotasıyla buluştuğu stratejik konumu hem Avrupa hem Asya pazarlarına rekabetçi bir erişim sağlıyor. Bu durum, komşu ülkelere daha fazla gazlaştırma ünitesi satışını ve dünya genelinde sürdürülebilir yakıtların yükselişini ivmelendirmeye çalışırken Taronis’in verimli pazarlara erişimini sağlayacak.” ifadelerini kullandı
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