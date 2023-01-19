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Aksaray'da kontrole gittiği tarlasında cansız bedeni bulundu

Aksaray'da çiftçi Erol Öztürk, kontrol için gittiği tarlasında tarlasında ölü bulundu. Tarlaya gelen yakınları ise gözyaşı döktü

Giriş: 19.01.2023 - 19:11 | Güncelleme: ABONE OL
Tarlasını kontrole gidin çiftçi ölü bulundu
DHA

Aksaray'da 3 çocuk babası çiftçi, tarlasında ölü bulundu.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Sapmaz köyünde meydana geldi. Köylüler, Erol Öztürk'ü (60) kontrol için gittiği tarlasında yerde hareketsiz yatarken gördü. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

Sağlık görevlileri, ilk belirlemelere göre vücudunda yara veya darp izi bulunmayan Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Tarlaya gelen yakınları ise gözyaşı döktü.

Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek Öztürk'ün cansız bedeni, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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