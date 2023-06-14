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Tarlasından topladığı erikleri satmaya giden çiftçi hayatını kaybetti

Bursa'da, tarlasından topladığı erikleri pazara satmaya giden çiftçi Kadir Ergül'ün kullandığı hafif ticari araç, zeytinliğe devrildi. Ergül kaza yerinde hayatını kaybederken, acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü

Giriş: 14.06.2023 - 12:02 | Güncelleme: ABONE OL
Tarlasından topladığı erikleri satmaya gidiyordu
AA

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde zeytinliğe devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre, Orhangazi'ye bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Kadir Ergül (65), tarlasından topladığı erikleri İznik ilçesinde kurulan pazarda satmak için aracına yükleyerek yola çıktı.

Fotoğraflar: İHA
Fotoğraflar: İHA

Ergül'ün kullandığı 16 CAM 92 hafif ticari araç, Orhangazi-İznik kara yolu Keramet Mahallesi Kavşağı yakınında kontrolden çıkarak zeytinliğe devrildi. Ağaçlara da çarpan araç, ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

Sağlık ekipleri, evli ve 4 çocuk babası Ergül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen sürücünün yakınları, gözyaşı döktü. Ergül'ün cansız bedeni, incelemelerin tamamlanmasının ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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