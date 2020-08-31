İHA

Kırıkkale'nin Delice ilçesindeki bağ evine elektrik hattı döşemek için iş makinesiyle kazı yaptıran Abdulkadir ve İsmail Dağ kardeşler, tesadüfen binlerce yıl öncesine ait ‘erzak küpü’ buldu.

İHA'nın haberine göre topraktan çıkarttıkları küpün etrafındaki şekillerin yanındaki 'Y, T, U, E, R, O, H, G' yazılı harfler ise dikkat çekti.

Dağ kardeşler, buldukları küpü ilgili kurumlara bildirdiklerini söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Abdulkadir Dağ, "Elektrik tesisatı için borunun toprak altında olması lazımmış. Onun için kazı yaparken tesadüfen büyük taşlar çıktı. Taşları alırken küpün ağzını gördük. O şekilde denk geldik küpe. Sanırım Hititler veya Romalılar döneminden kaldı. Üzerinde bazı harfler var" dedi.

Elektrik kazı çalışması yaparken küpü tesadüfen bulduklarını ifade eden İsmail Dağ, "Kazı sırasında birkaç taş gördük. Bir kapağa denk geldiğimizi hissettik. Baktık kapağın kenarı kırıldı. Küp olduğunu anladık. Sonra gerekli mercilere bildirdik" şeklinde konuştu.