Tarlasına giden çiftçi, kanalda ölü bulundu

Aydın'da, tarlasına gittikten sonra yakınlarının haber alamadığı çiftçi Recep Ardıç'ın (28) cansız bedeni bulundu.

Kuyucak ilçesinde yaşayan, 2 çocuk babası Recep Ardıç, dün saat 16.00 sıralarında, motosikletiyle Yamalak Mahallesi'ndeki tarlasına gitmek üzere yola çıktı. Ardıç'ın akşam eve dönmemesi ve telefonlarına da cevap vermemesi üzerine yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma ekipleri, Ardıç'ın yakınlarının da katılımıyla bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı. Ardıç'ın motosikleti, saat 23.00 sıralarında, tarlasına giden yol üzerindeki DSİ'ye ait sulama kanalında bulundu.

Ekipler, çalışmalarını motosikletin bulunduğu bölgede yoğunlaştırdı. Arama çalışmalarında motosikletin yakanında içinde 1,5 metre su bulunan kanalda Ardıç'ın cansız bedenine ulaşıldı. Motosikletiyle sulama kanalına uçtuğu sanılan Ardıç'ın cansız bedeni, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, soruşturma başlattı.