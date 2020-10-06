Tarlalarda büyüyen çocuklar

AA

Bölgede tarımsal faaliyetler genellikle Şanlıurfa ve çevre illerden gelen mevsimlik tarım işçileri tarafından yapılıyor. İlkbahar mevsimi sonlarında Çokören köyüne gelen aileler zorlu şartlarda 6 ay çadırlarda kalıyorlar. Sabahın erken saatlerinden itibaren kaldıkları çadırlardan çocuklarıyla birlikte yola çıkan işçiler, soğan tarlalarında akşama kadar ter döküyor. Sıcak hava, toz, hijyen sorunu, sağlıklı içme suyu bulamama gibi olumsuz koşullardan ise en çok, anne babaları tarlada çalıştığı için aileleriyle arazide günü geçirmek zorunda olan 0-6 yaş grubu çocuklar etkileniyor.