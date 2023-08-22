Tarladan tıp fakültesine

"KÖY İŞLERİNE VE KÖYÜME VEDA ETMEM GEREKİYOR"

Sevinçli olduğunu aktaran Ekici, “Ailemi, ilimi ve ilçemi gururlandırdığım için mutluyum. Bu benim hayallerimin bir başlangıcıdır. Bunu devam ettireceğim. Üniversitem Eylül ayında başlayacak. Köy işlerine ve köyüme veda etmem gerekiyor. Hıdıroz halkı beni özleyecek. Traktörü sürmeyi gerçekten çok seviyorum. Traktör günümüzde sadece erkek işi olarak görülüyor. Traktör sürmeyi iyi beceriyor ve seviyorum. Kendimle bu konu hakkında da gurur duyuyorum. Sonuçta erkeklerin yaptığı birçok işi kendim de yapabiliyorum. O yüzden mutluyum” diye konuştu.