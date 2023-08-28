Tarladan dönen Baran'ın kahreden sonu!

Traktörle tarladan evine dönün Baran'ın kahreden sonu!
Şanlıurfa'da, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen traktörle tarladan eve dönerken düşüp tekerin altın kalan Baran Kubat, hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın da Kösecik Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen traktör ile tarladan eve dönen Baran Kubat, dengesini kaybederek düştü.
Traktörün altında kalan Kubat, yakınları tarafından tekerin altından çıkarılarak sağlık ekiplerince Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kubat, bu sabah hayatını kaybetti.
Baran Kubat'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.