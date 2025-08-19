Tarladaki kafatası ve kemiklerin tespiti yapıldı!

Düzce'de olay, merkeze bağlı Konaklı Köyü'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre mısır tarlasına mahsule bakmak için gelen çiftçi yerde insan kafatası, kemikleri, kıyafetleri ve ilaç kutularını görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

JANDARMA ÇALIŞMA BAŞLATTI İHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine gelen Düzce İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgeyi güvenlik şeridine alarak detaylı çalışma başlattı.

KİMLİK TESPİTİ YAPILDI Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda kıyafetlerinden çıkan kimlik ile kemik parçalarının Samsun ili Bafra ilçesinde kayıp kaydı bulunan 66 yaşındaki Cafer Ak'a ait olduğu belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI Olayla ilgili olarak Düzce Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli tahkikat başlatılırken kemik parçaları DNA için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.