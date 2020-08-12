Tarlada ürün kaybını en aza indirmek için biçerdöver denetimi yapılıyor - KARS

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ta çiftçiler, bir önceki yıl tohum ektikleri arazilerine, gübrenin yanı sıra emeklerini katarak hasat dönemine ulaşıyor. Yeterince olgunlaşan başaklar, biçerdöver operatörlerince biçildikten sonra sapından ayrılıp üreticisine teslim ediliyor.Kentte, hasat döneminde tane kaybının önüne geçmek amacıyla biçerdöverlere yönelik yürütülen denetimler sürdürülüyor.Denetimlere katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün, AA muhabirine, her zaman üreticinin yanında olduklarını ve onları desteklediklerini belirtti.Kars Valisi Türker Öksüz'ün talimatıyla biçerdöverlerin kontrolüne yönelik tebliğ hazırladıklarını anlatan Düzgün, "Personelimizi eğitime tabi tuttuk. Diyarbakır, Adana, Elazığ gibi yörelerden buralara gelen biçerdöverlerin kontrolü için elemanlarımız sahada denetimlerini yapıyor. Öncelikle makineye has özelliklerin kontrolü yapılıyor. Gerekli evrakı, biçerdöveri kullanan personelin bu manada eğitim alıp almadığını kontrol ediyoruz." diye konuştu.Düzgün, vatandaşın ürün kaybını en aza indirmeye gayret gösterdiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Çiftçimiz aylardır emek sarf ediyor, gayret ediyor, ürünleri boşa gitmesin, toprağa gitmesin. Biz şuna inanıyoruz, tane kaybının yüzde 2'nin üstüne çıkmaması lazım. Vatandaşın ekmiş olduğu ürünü biçerdöverci son sürat biçmeye kalkarsa, yetiştireyim diye kaybı yüzde 5-10'lara çıkarırsa, üreticinin emeğini toprağa boşaltmış olacak. Ayrıca biçerdöverci ürünü biçerken olabildiğince alttan almalı ki vatandaşın saman kaybı az olsun. Bunun için çabalıyoruz."Düzgün, biçerdöverlerin çalışmasına ilişkin fiyatların fahiş olmaması için de gerekli kontrolleri yaptıklarını kaydetti.
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