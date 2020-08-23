AA

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, çiftçilerin alın terinin boşa gitmemesi için tarlada kalan sebze ve meyvelerin yeni yöntemler geliştirilerek yurtdışına satılmasının önemine işaret etti.

Türkiye'de geçen yıl 119.2 milyon ton olan temel tarım üretiminin 10.7 milyon tonunun sofraya ulaşmadan kaybedildiğini belirten Palandöken, bu kayıpların çiftçilerin alın terinin ve milli servetin boşa gitmesi anlamına geldiğini bildirdi.

Palandöken, Türkiye'de iklim çeşitliliği ve verimli topraklar sayesinde birçok sebze ve meyvenin yetiştirildiğini hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Domates, biber, patlıcan, bamya, kabak, fasulye, kayısı, üzüm, dut, erik gibi çok sayıda sebze ve meyve, yaz güneşinde kurutularak uygun koşullarda saklanıp tarlada çürümekten kurtarılmalı. Özellikle pandemi döneminde tarlada kalan sebze ve meyveler kurutma yöntemiyle muhafaza edilip ihraç edilerek ülkemiz ekonomisine ve üreticimize kazandırılmalı. Bakanlık desteğiyle ortak kurutma tesisleri yapılarak sebze ve meyvelerin kurutulmasına imkan verilmeli."

Türkiye'de hem üretim hem de tüketim anlamında ilk sıralarda yer alan domatesin bu yıl tarlada kaldığı yönündeki haberlere de değinen Palandöken, domatesin kurutularak ihraç edilmesinin ülkenin dış satım gelirlerinin artmasına katkı sağlayacağını belirtti.