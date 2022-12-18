Tarlada cansız beden bulundu

Muğla'da, tarladaki bir baraka önünde erkek cansız bedeni bulundu.

Olay, Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde meydana geldi. Tarla içerisinde bulunan barakanın önünde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin belediyeden emekli Recep Çalışır (56) olduğu tespit edildi.

Çalışır'ın ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Çalışır'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.