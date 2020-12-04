Çorum'un Ortaköy ilçesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan M.K. tarlada çalıştığı sırada ne olduğunu bilmediği taştan yapılı tekneyi, traktörle evine getirdi.
DHA'nın haberine göre M.K., taş tekneyi hayvanların su ihtiyacını karşılamak için evinin önüne yerleştirip, yalak olarak kullandı. Bir süre sonra taş teknenin, tarihi eser niteliği taşıdığını öğrendi.
Yaptırdığı incelemede 1200 yıllık taş vaftiz teknesi olduğunu anlayan M.K., tarihi eseri satmak için internet ortamında bir siteye ilan verdi.
100 BİN TL’YE SATMAK İSTEYİNCE YAKALANDI
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eserin internet üzerinden 100 bin TL’ye satmaya çalışıldığı bilgisi üzerine harekete geçip, operasyon düzenledi.
Ekiplerin soruşturması sonucu, ilçede yapılan baskında M.K. yakalanarak gözaltına alındı. El konulan taş vaftiz teknesi ise belediye, müze ve jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu bulunduğu yerden kepçe yardımıyla bir araca yüklenerek Çorum Müzesi görevlilerine teslim edildi.
İNCELEMESİ TAMAMLANDI
Çorum Müze Müdürlüğü yetkililerince koruma altına alınan taş vaftizin incelemesi tamamlandı. Tarihi eserin milattan sonra 9 ve 10'uncu yüzyıllarda kireçtaşından yapıldığı, yaklaşık 60x70 santimetre boyutlarında olduğu, kare şekilli, içi oyuk, ön dış yüzünde gençlik ve yaşam gücünü sembolize eden sarmaşık motifi olduğu tespit edildi.
Hz. İsa’yı temsil eden yuvarlak haleli haç motifi bulunan taşın kiliselerde yeni doğmuş çocukların ile evlilik törenlerinde evli çiftlerin kutsandığı vaftiz törenlerinde kullanıldığı belirlendi.
Eserin ön yüzündeki motiflerin ise kırmızı aşı boyası ile boyandığı anlaşıldı.
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