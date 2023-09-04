TARKİM HALKA ARZ OLUYOR!

Tarkim'in halka arzında telp toplama tarihi belli oldu. Yatırımcılar 5-6 Eylül 2023'te talep toplama işlemlerini gerçekleştirebilecek. Tamamen eşit dağıtım ve borsada satış yöntemi ile gerçekleşecek olan halka arza, tüm banka ve aracı kurumlardan girilebilecek.

TARKİM HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Tarkim'in halka arzında telp toplama tarihi belli oldu. Yatırımcılar 5-6 Eylül 2023'te talep toplama işlemlerini gerçekleştirebilecek. Tamamen eşit dağıtım ve borsada satış yöntemi ile gerçekleşecek olan halka arza, tüm banka ve aracı kurumlardan girilebilecek.