Tarkim halka arz tarihi belli oldu! Tarkim halka arz ne zaman, fiyatı ne kadar?
Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı.Toplam 5 milyon TL nominal değerli payları bulunan Tarkim, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa sunulacak. Eylül ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek olan Tarkim halka arz işlemi tamemn eşit dağıtım ve borsada satış yöntemi ile gerçekleştirilecek. İşte Tarkim halka arz ücreti, tarihine ilişkin detaylar...
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Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile halka arz oluyor. Tarkim talep toplama tarihleri belli odlu. Eylül ayında gerçekleşecek olan Tarkim halka arz borsada "TARKM" koduyla talep toplayacak. 537 Milyon TL halka arz büyüklüğü olan şirketin halka açıklık oranı yüzde 23,81 olarak açıklandı. Yatırımcılar "Tarkim halka arz ne zaman, fiyatı ne kadar, kaç lot veriyor ve hangi banka veriyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte Tarkim halka arz tarihleri ve fiyatı hakkında merak edilenler...
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TARKİM HALKA ARZ OLUYOR!
Tarkim'in halka arzında telp toplama tarihi belli oldu. Yatırımcılar 5-6 Eylül 2023'te talep toplama işlemlerini gerçekleştirebilecek. Tamamen eşit dağıtım ve borsada satış yöntemi ile gerçekleşecek olan halka arza, tüm banka ve aracı kurumlardan girilebilecek.
TARKİM HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
Tarkim'in halka arzında telp toplama tarihi belli oldu. Yatırımcılar 5-6 Eylül 2023'te talep toplama işlemlerini gerçekleştirebilecek. Tamamen eşit dağıtım ve borsada satış yöntemi ile gerçekleşecek olan halka arza, tüm banka ve aracı kurumlardan girilebilecek.
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Borsa İstanbul'un KAP açıklaması şu şekilde:
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname çerçevesinde, Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arz edilecek toplam 5 milyon TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa’da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 107,50 TL fiyattan 05-06/09/2023 tarihlerinde Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, TARKM.HE (ikincil piyasada işlem kodu TARKM.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.
Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir.
TARKM.HE’ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır. İlgili sırada maksimum emir değeri 537.500.000 TL olacaktır. Halka arza ilişkin emirlerin Borsamıza iletilmesine aracılık eden üyelerin, emirleri Borsamız birincil piyasasına iletirken kendi risk tanımlamaları çerçevesinde birden fazla emre bölerek iletmeleri halinde fiyat – zaman önceliğini haiz ilk emir dışındaki diğer emirler mükerrer olarak girilmiş olacağından dağıtıma konu edilmemektedir.
Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun https://www.kap.org.tr/tr/sirketler/DK internet adresinde yayınlanmaktadır.
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