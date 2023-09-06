Tarkim halka arz oluyor! Tarkim halka arz ne zaman bitecek, hisse fiyatı ne kadar?
Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz talep toplama işlemleri 5 Eylül tarihi itibarıyla başladı. Henüz Tarkim halka arzına katılamayan yatırımcılar, talep toplama işlemlerinin sona ereceği tarihi, hisse fiyatını, katılım endeksine uygun olup olmadığını araştırmayı sürdürüyor. Toplamda 5 milyon TL nominal değerli payları 107,50 TL sabit fiyattan satışa sunulduğu Tarkim halka arzının, halka açıklık oranı yüzde 23,81 olarak açıklandı. İşte 'TARKM' hisse adıyla işlem görecek Tarkim halkı arzının işlem göreceği bankalar, lot dağıtım sayıları ve talep toplama tarihleri...
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından geçtiğimiz günlerde onay verilen Tarkim Bitki Koruma halka arz oluyor. 5 Eylül itibarıyla talep toplamaya başlayan Tarkim, tamamen eşit dağıtım ve borsada satış yöntemi ile gerçekleşecek olan halka arza, tüm banka ve aracı kurumlardan girilebilecek. Peki, "Tarkim halka arz ne zaman bitecek, hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir, hangi banka veriyor, katılım endeksine uygun mu?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
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TARKİM HALKA ARZ OLUYOR!
Tarkim'in halka arzında telp toplama tarihi belli oldu. Yatırımcılar 5-6 Eylül 2023'te talep toplama işlemlerini gerçekleştirebilecek. Tamamen eşit dağıtım ve borsada satış yöntemi ile gerçekleşecek olan halka arza, tüm banka ve aracı kurumlardan girilebilecek.
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TARKİM HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
Tarkim'in halka arzında telp toplama tarihi belli oldu. Yatırımcılar 5-6 Eylül 2023'te talep toplama işlemlerini gerçekleştirebilecek. Tamamen eşit dağıtım ve borsada satış yöntemi ile gerçekleşecek olan halka arza, tüm banka ve aracı kurumlardan girilebilecek.
Borsa Birincil Piyasa’da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay ücreti 107,50 TL olarak açıklandı.
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TARKİM HALKA ARZ SAATLERİ
Tarkim Bitki Koruma 5-6 Eylül tarihlerinde 10:30 – 13:00 SAATLERİNDE talep toplayacak. Tarım devinin talep toplama süreci sadece 2 gün olacak.
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Borsa İstanbul'un KAP açıklaması şu şekilde:
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname çerçevesinde, Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arz edilecek toplam 5 milyon TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa’da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 107,50 TL fiyattan 05-06/09/2023 tarihlerinde Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, TARKM.HE (ikincil piyasada işlem kodu TARKM.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.
Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir.
TARKM.HE’ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır. İlgili sırada maksimum emir değeri 537.500.000 TL olacaktır. Halka arza ilişkin emirlerin Borsamıza iletilmesine aracılık eden üyelerin, emirleri Borsamız birincil piyasasına iletirken kendi risk tanımlamaları çerçevesinde birden fazla emre bölerek iletmeleri halinde fiyat – zaman önceliğini haiz ilk emir dışındaki diğer emirler mükerrer olarak girilmiş olacağından dağıtıma konu edilmemektedir.
Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun https://www.kap.org.tr/tr/sirketler/DK internet adresinde yayınlanmaktadır.
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TARKİM KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Tarkim halka arzının katılım endeksine uygun olduğu bilgisi bulunuyor.
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DAĞITILACAK PAY MİKTARI (OLASI)
500 Bin katılım ~ 10 Lot (1075 TL).
1 Milyon katılım ~ 5 Lot (537 TL).
1.2 Milyon katılım ~ 4 Lot (430 TL).
1.4 Milyon katılım ~ 3 Lot (322 TL).
1.6 Milyon katılım ~ 3 Lot (322 TL).
1.8 Milyon katılım ~ 2 Lot (215 TL).
2 Milyon katılım ~ 2 Lot (215 TL).