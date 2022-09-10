İZMİR 9 EYLÜL TARKAN KONSERİ ÜCRETSİZ Mİ?

9 Eylül'de İzmir'de on binlerce hayranıyla bir araya gelecek olan Tarkan'ın konseri ücretsiz olacak. Tarkan konserine tüm vatandaşlar davetli.

Tarkan: "9 Eylül'de Kordon Boyu'nda görüşmek üzere"

Tarkan'dan dev konser için sosyal medyadan paylaşım geldi. Tarkan paylaşımında “İzmir'in kurtuluşunun 100. yılını, bu çok özel günü beraber kutlamak ve yıllar sonra bu konserle sizlerle yeniden buluşmak çoook heyecanlı. Sizleri ve o müthiş enerjinizi çok özledim, iple çekiyorum. 9 Eylül'de Kordon Boyu'nda görüşmek üzere” notu düştü.