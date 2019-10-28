Avrupa Turnesi için yola çıkan Tarkan’ın Londra’dan sonra ikinci durağı Mannheim oldu. Uzun bir aradan sonra ilk kez Mannheim’da konser veren Tarkan, gerçekleşen konserde eski ve yeni şarkılarının yer aldığı 22 şarkıdan oluşan repertuvar ile sevenlerine enerjisi her dakika yükselen unutulmaz bir gece yaşattı.

Kıpır kıpır şarkıları ile Tarkan, pop müzik dünyasının klasikleşmiş ve en sevilen şarkılarını arka arkaya seslendirdi. Binlerce kişinin eski ve yeni şarkılardan oluşan repertuvara tek bir ağızdan eşlik ederek, dev bir koro oluşturduğu konser, unutulmazlar arasındaki yerini aldı. Konser, sahne ve ışık şovlarıyla da izleyicilere görsel bir deneyim yaşattı.

Konser sonunda yoğun istek üzerine tekrar sahneye dönen Tarkan, iki kez bis yaparak Avrupa turnesinin ilk konserini sonlandırdı.