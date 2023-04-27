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Haberler Magazin Tarkan ile Ozan Çolakoğlu Barcelona'da buluştu: Hem gezdik hem de müzik yaptık - Son dakika magazin haberleri

Tarkan ile Ozan Çolakoğlu Barcelona'da buluştu: Hem gezdik hem de müzik yaptık

Tarkan, aranjör ve müzik yapımcısı Ozan Çolakoğlu ile Barcelona'da bir araya geldi. Hayranlarına yeni şarkı müjdesini veren Tarkan, "Hem biraz gezdik hem de tabii ki müzik yaptık. Güzel şarkılar geliyor. Dile kolay, 32 yıllık bir dostluk, kardeşlik, duygudaşlık, yoldaşlık. Karşılıklı sevgi, saygı ve güvenle kalben bağımız hep daha güçlendi, köklendi" ifadelerini kullandı

Giriş: 27.04.2023 - 17:38 | Güncelleme: ABONE OL
Tarkan ile Ozan Çolakoğlu Barcelona'da buluştu: Hem gezdik hem de müzik yaptık - Son dakika magazin haberleri
HABERTURK.COM

Tarkan, aranjör ve müzik yapımcısı arkadaşı Ozan Çolakoğlu ile Barcelona'da buluştu. Ünlü şarkıcı, yakın arkadaşıyla çekilen fotoğrafını duygusal bir mesaj ile yayımladı.

Tarkan, gönderisinde "2 gün önceden... Barcelona'da buluştuk Ozan'ımla. Hem biraz gezdik tozduk, sohbet ettik hem de tabii ki müzik yaptık. Güzel şarkılar geliyor. Dile kolay, 32 yıllık bir dostluk, kardeşlik, duygudaşlık, yoldaşlık. Karşılıklı sevgi, saygı ve güvenle kalben bağımız hep daha güçlendi, köklendi. Daha nice yıllara inşallah. Seviyorum seni adamım" ifadelerine yer verdi.

Aynı kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Ozan Çolakoğlu da Tarkan'a "Ben de seni..." sözleriyle karşılık verdi.

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Haberi Hazırlayan : Şeyda Odabaş

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