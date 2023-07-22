Tarkan: Güzellikler yakında, biraz daha sabır

O İDDİALARA YANIT

Öte yandan ünlü şarkıcı, daha önce kendisi hakkında ortaya çıkan, "80 milyon TL'ye yat satın aldı" haberleri karşısında sessizliğini bozmuştu. Tarkan, kendisiyle ilgili ortaya atılan iddialara esprili bir yanıt vermişti.

Ünlü şarkıcı, yaptığı paylaşımda, "Yat almadım, Kaz Dağları'nda villam yok. Hiç olmadı... Saçım da protez değil ama arada boyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Fotoğraflar: Instagram