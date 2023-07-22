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        Haberler Magazin Tarkan: Güzellikler yakında, biraz daha sabır - Magazin haberleri

        Tarkan: Güzellikler yakında, biraz daha sabır

        Tarkan, plajda güneşlenirken objektif karşısına geçti. Ünlü şarkıcı, "Bir tatil şarttı artık. Güzellikler yakında. Biraz daha sabır" ifadelerini kullandı

        Habertürk
        Giriş: 22.07.2023 - 10:54
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          Şu sıralar sahnelere dönmeye hazırlanan Tarkan, yoğun maraton öncesi soluğu tatilde aldı. Bol bol dinlenen ünlü şarkıcı, plajda objektif karşısına geçti.

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          "GÜZELLİKLER YAKINDA, BİRAZ DAHA SABIR"

          50 yaşındaki Tarkan, güneşlendiği anları sosyal medya hesabından yayınladı. Bu fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Tarkan, "Yoğun çalışmalara kısa bir ara vermek ve devam edecek olan o yoğun çalışmalara enerji depolamak için bir tatil şarttı artık. Güzellikler yakında. Biraz daha sabır..." dedi.

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          O İDDİALARA YANIT

          Öte yandan ünlü şarkıcı, daha önce kendisi hakkında ortaya çıkan, "80 milyon TL'ye yat satın aldı" haberleri karşısında sessizliğini bozmuştu. Tarkan, kendisiyle ilgili ortaya atılan iddialara esprili bir yanıt vermişti.

          Ünlü şarkıcı, yaptığı paylaşımda, "Yat almadım, Kaz Dağları'nda villam yok. Hiç olmadı... Saçım da protez değil ama arada boyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

          Fotoğraflar: Instagram

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