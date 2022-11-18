Tarkan'dan yeni şarkı: Son Durak

Tarkan, yeni şarkısı 'Son Durak'ı dinleyicileriyle buluşturdu.

Yapımcılığını Doğan Music Company’nin üstlendiği yeni şarkının sözü ve müziği Tarkan’a, mix-mastering'i Utku Ünsal'a, düzenlemesi Ateş Berker Öngören’e ait.