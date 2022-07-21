Tarkan'dan yeni şarkı geliyor: 'Yap Bi Güzellik'

Geçtiğimiz şubat ayında çıkardığı 'Geççek' şarkısıyla çok konuşulan Tarkan, 'Yap Bi Güzellik' adlı yeni şarkısının hazırlıklarını sürdürüyor. Megastar, 'Yap Bi Güzellik'in 22 Temmuz'da çıkacağını duyurdu.

Tarkan, paylaşımında, "Yine geri sayım başladı, yine beni heyecanlar sardı" ifadelerini kullandı.