Tarkan, "18 Kasım'da" diyerek duyurdu

Geçtiğimiz aylarda 'Yap Bi Güzellik'i dinleyicileriyle buluşturan şarkıcı Tarkan, yeni şarkıcı 'Son Durak'ın çıkış tarihini de açıkladı.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan 50 yaşındaki şarkıcı, "Son Durak 18 Kasım’da sizlerle..." ifadelerini kullandı.