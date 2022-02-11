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Şarkıcı Tarkan (49), Mersin'in Tarsus ilçesinde 2015'te evine gitmek için bindiği minibüste katledilen ve kadına yönelik şiddetin simgesi haline gelen Özgecan Aslan'ı (19) unutmadı.

Ünlü sanatçı, Aslan'ın ölümünün 7. yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"ÇIĞLIĞINIZ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ!"

Gönderisinde ülkedeki kadın cinayetlerinin devam ettiğini vurgulayan Tarkan, şu ifadeleri kullandı:

Unutmadık seni Özgecan Aslan. Ama unutmamak yetti mi? Maalesef senden sonra yüzlerce kadın daha öldürüldü ve öldürülmeye devam ediyor bu toprağı yas tutan memlekette. Adaletin, hukukun sizlere kulaklarını tıkadığı, zalim erkek zihniyetinin egemen olduğu bu devirde sesiniz, çığlığınız olmaya devam edeceğiz, vazgeçmeyeceğiz. Sana söz Özgecan, bir gün daha rahat uyuyacaksın yerinde.