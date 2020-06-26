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Tarkan, Amerika'da Michael Jackson'ın yıldızı önünde çekilen bir karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Yaptığı paylaşımla Michael Jackson'ı ölümünün 11. yılında anan ünlü şarkıcı, "Ölümünün üzerinden 11 yıl geçmiş. Asırlar geçse de unutulmayacak, yeri hiç dolmayacak. Bir tane daha Michael Jackson olmayacak" ifadelerini kullandı.

Megastar, Babalar Günü'nde kızı Liya'yı ilk kucağına aldığı an çekilen bir kareyi sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Tarkan'ın "Canım kızım Liya'nın doğduğu günden... Babalığın tarif edilemez güzellikteki duygularıyla tanıştığım ilk anlar..." notunu düştüğü paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni almıştı.