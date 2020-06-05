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Yaklaşık iki ayı aşkın bir süredir eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Lila ile birlikte evinde izole olan şarkıcı Tarkan, bu süreçte gerekli tedbiri elden bırakmıyor.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan şarkıcı, perşembe gününde birçok kişinin seneler önce çekildiği eski fotoğraflarını 'tbt' (Throwback Thursday) notu ile yayınlamasının aksine farklı bir paylaşımda bulundu.

Tarkan, artık takması normal haline gelen maske ve eldiven ile çekildiği bir kareyi ''tbt' Korona" ifadelerini kullanarak Instagram hesabına ekledi.