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Şarkıcı Tarkan'ın DMC etiketiyle yayınlanan '10' albümünde yer alan 'Hodri Meydan' isimli şarkısına klip çekildi. Sanatçı, geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen konser görüntülerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan klibi sosyal medya hesabından yayınladı.

48 yaşındaki Tarkan, duygularını şu şekilde dile getirdi:

Madem konserlerde buluşamıyoruz o zaman bu kliple biraz hasret giderelim. Bu arada bu şarkı, '10' albümümden en sevdiğim şarkılardan biridir. Hem 2020'den sonra 2021'e bir 'Hodri Meydan' demek lazımdı.

Söz ve müziği Tarkan'ın kendisine, düzenlemesi ise Ozan Çolakoğlu'na ait olan çalışmanın yayınlanan klibin yönetmenliğini İrfan Yıldırım üstlendi.