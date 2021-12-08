"YENİ SÜRPRİZLER ÇOK YAKIN!"

Öte yandan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda da "Hummalı çalışmalar başlıyor. Yeni projeler, sürprizler çok yakın! Heyecanlıyım... O yüzden kaçtı bende uyku muyku. Haa bu saçlara da yarın veda edeceğim artık. Bir daha da uzatacağımı sanmam. O yüzden 'son bir bakış atayım' dedim." şeklinde konuşmuştu.