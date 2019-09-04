Tarkan, Instagram hesabından Eymen bebeğin fotoğrafını paylaşarak şu mesajı yayınladı:

Çocuk ve kadın cinayetlerini kanıksamayalım. Sessiz kalmayalım.

Yaşam hakkı canice elinden alınan Eymen için de “hukuk, adalet” diye haykıralım.

Hep haykıralım, hiç susmayalım, asla kanıksamayalım...

Katiller hakettikleri cezaları alana kadar. Çocukları, kadınları kollayan, koruyan daha büyük yasalar çıkana kadar.