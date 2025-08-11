Tarkan'dan eşine: Kalp atışım, vatanım
Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu'nun 39'uncu doğum gününde aşkını dile getirdi
Tarkan Tevetoğlu ile 2016'da evlenen Pınar Tevetoğlu, 2018 yılında anne olmuştu.
Kızlarına Liya adını veren ve özel hayatlarını gözlerden uzak tutmaya özen gösteren çiftten Pınar Tevetoğlu, 39 yaşına bastı.
Megastar Tarkan da eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutladı: İyi ki doğdun canım benim. Kalp atışım, vatanım... Seni seviyorum.
