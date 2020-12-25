Tarkan'dan 'Bruce T' paylaşımı

Son dönemde Instagram hesabını daha aktif kullanmaya başlayan Tarkan, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Megastar, bir uygulama ile efsane aktör Bruce Lee oldu!

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