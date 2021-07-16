Büyük Ev Ablukada’nın sevilen solisti Gülinler’in sunduğu, Zorlu PSM Youtube kanalının dijital serisi “Bir Masada Oturduk”, yaptığı her şeye kendi yol açmış ve açtığı yol ile oyunu değiştiren müzik grubu Büyük Ev Ablukada üyeleri ile sezon finali yaptı. Grup üyeleri, eğlenceli turne anılarının yanı sıra uzun süredir kendi aralarında uyguladıkları 15 saniye kuralına kadar gruplarına dair pek çok detayı içtenlikle paylaştı.

“Gülinler’i unuttuğumuzu attığı storyden fark ettik.”

Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdikleri bir Edirne turnesinde, Gülinler’i mola yerinde unuttuklarını anlatan grup üyeleri; “Gülinler’i mola yerinde unutmuşluğumuz var. Edirne’ye turneye gidiyorduk. Aracımız da oldukça büyük bir kamyondu. Gülinler’in olmadığını fark etmeden oradan ayrılmışız. İşin en komik tarafı Gülinler’i unuttuğumuzu, onun attığı storyleri görünce anladık. O zamanda kadar neredeyse yirmi dakika yol gitmiştik bir de onsuz” ifadelerini kullandı.

“Tarkan bir şarkımızı coverlasın isterdim.”

Yaptıkları her şarkı ile dinleyici kitlelerini gün geçtikçe genişleten grup, Gülinler’in yönelttiği “Şarkılarımızı kimin coverlamasını isterdiniz?” sorusuna verdiği beklenemeyen cevaplarla izleyicileri şaşırttı. Yerli ve yabancı pek çok isim telaffuz eden grup üyeleri, yerli sanatçılardan mega star Tarkan’ın kendi şarkılarını coverlamalarını istedikleri konusunda hem fikir olurken Kenan Doğulu’nun şarkılarına da kendileri cover yapabileceklerini açıkladılar.

“Kendinizi ifade etmeniz on beş saniyeden fazla sürmemeli.”

Uzun süredir birlikte olan grup üyeleri, kalabalık bir sahne önü ve sahne arkası ekibi olmalarının zaman zaman iletişimde sıkıntılara da sebep olabileceğini belirtti. Bu gibi sıkıntılar yaşamamak adına kendi içlerinde “15 saniye” kuralı geliştirdiklerini belirten Büyük Ev Ablukada; “Birbirimizle konuşurken on beş saniye kuralımız var. Bu kuralı getirmemiz de çok fazla ve uzun süre konuşan bir arkadaşımızın da etkisi var elbette. Ancak hepimiz artık bu kurala riayet ediyoruz. Birinin kendisini ifade etmesi ve söylemek istediğini söylemesi için on beş saniye yeterli bir süre” diye konuştular.